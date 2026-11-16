(Por Ciudad Noticias): El Municipio anunció un plan de contención y reordenamiento de sus finanzas ante el impacto económico y social que provocó el cierre de la histórica fábrica. La medida incluye la suspensión del financiamiento de espectáculos, eventos culturales y actividades recreativas que demanden gastos extraordinarios.

El cierre de la histórica planta Papelera del Sur, que dejó aproximadamente 170 puestos de trabajo perdidos, comenzó a tener consecuencias más allá del ámbito industrial. Ante el deterioro de la situación económica y el impacto que la pérdida de empleos podría generar en el comercio y otras actividades locales, la Municipalidad de Tornquist anunció la implementación de un Plan de Contención y Reordenamiento del Gasto Público, con el objetivo de preservar el equilibrio de las cuentas municipales y garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

La decisión fue comunicada oficialmente por el Ejecutivo municipal, que advirtió sobre las dificultades económicas que atraviesan el país, la provincia y los gobiernos locales. En ese contexto, consideró necesario adoptar medidas preventivas para reorganizar la administración de los recursos y afrontar un escenario que anticipa especialmente complejo para el distrito.

Uno de los principales puntos del plan será la suspensión del financiamiento municipal de eventos culturales, espectáculos y actividades recreativas que impliquen erogaciones extraordinarias. Según explicó el Municipio, los recursos disponibles se concentrarán en el funcionamiento de los servicios públicos esenciales y en la atención de las necesidades sociales y sanitarias más urgentes.

El anuncio se produce en un momento delicado para Tornquist. La pérdida de alrededor de 170 empleos en Papelera del Sur no solo afecta directamente a los trabajadores y sus familias, sino que representa un golpe para la economía del distrito, debido a las consecuencias que puede generar sobre el consumo y el movimiento comercial.

Desde el gobierno municipal reconocieron que las decisiones adoptadas pueden resultar difíciles, pero sostuvieron que responden a la necesidad de administrar los fondos públicos con prudencia frente a las dificultades que se avecinan.

Por el momento, el comunicado no precisa durante cuánto tiempo se mantendrá la suspensión del financiamiento de actividades ni detalla otras medidas específicas de reducción del gasto.

La Municipalidad reafirmó su compromiso de acompañar a la comunidad y priorizar el bienestar de los vecinos, mientras busca sostener los servicios esenciales en un escenario marcado por la pérdida de fuentes laborales y la incertidumbre económica.