La Subsecretaría de Infancias y Juventudes de Tornquist Municipio informa que, del 24

de noviembre al 18 de diciembre, estarán abiertas las inscripciones para acceder a las

residencias estudiantiles municipales de Bahía Blanca y La Plata, correspondientes al

ciclo lectivo 2027.



Para postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

 Poseer un ingreso familiar no mayor al equivalente a cinco Salarios Mínimos,

Vitales y Móviles.

 Tener hasta 29 años de edad.

 Contar con inscripción o certificación de ingreso a una institución educativa de

nivel superior.

 Presentar analítico final del nivel secundario o certificación de título secundario

en trámite.

Los interesados deberán solicitar la ficha de inscripción y realizar consultas

comunicándose al 291 536-5453, por correo electrónico a

[email protected] o personalmente en las oficinas de Ventura Picado

111, de Tornquist.