La Subsecretaría de Infancias y Juventudes de Tornquist Municipio informa que, del 24
de noviembre al 18 de diciembre, estarán abiertas las inscripciones para acceder a las
residencias estudiantiles municipales de Bahía Blanca y La Plata, correspondientes al
ciclo lectivo 2027.
Para postularse, los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:
Poseer un ingreso familiar no mayor al equivalente a cinco Salarios Mínimos,
Vitales y Móviles.
Tener hasta 29 años de edad.
Contar con inscripción o certificación de ingreso a una institución educativa de
nivel superior.
Presentar analítico final del nivel secundario o certificación de título secundario
en trámite.
Los interesados deberán solicitar la ficha de inscripción y realizar consultas
comunicándose al 291 536-5453, por correo electrónico a
[email protected] o personalmente en las oficinas de Ventura Picado
111, de Tornquist.
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