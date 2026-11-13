Tormenta en Punta Alta: cayeron 35 milímetros en una hora y produjo anegamientos

En pleno alerta naranja, hubo precipitaciones que complicaron el tránsito en diversos sector

Tormenta en Punta Alta: cayeron 35 milímetros en una hora y produjo anegamientos

En plena vigencia de una alerta naranja, entre las 14 y las 15:30 horas de este viernes se registraron en Punta Alta las precipitaciones más intensas en lo que va del día, alcanzando un registro parcial de 35 milímetros en ese período y totalizando 50 milímetros desde la madrugada.

0 Interacciones
Conversación en Vivo
Comunidad Segura
Solo texto, seguro
0/500
🕒 Puedes volver a comentar en 60s...
Opiniones de la Comunidad

¿Nadie ha roto el hielo todavía?

Tu opinión es importante para nosotros. Sé la primera persona en dejar un comentario.

Empezar conversación ahora