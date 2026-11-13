Tormenta en Punta Alta: cayeron 35 milímetros en una hora y produjo anegamientos

Como consecuencia de la rápida acumulación de agua, algunas calles y sectores de la ciudad quedaron muy complicados al tránsito vehicular, según reportaron vecinos de las zonas de Pellegrini y Avellaneda, así como del barrio Plan Federal, quienes aportaron imágenes de la situación.

Desde los organismos de emergencia advirtieron que se esperan nuevas lluvias intensas para la próxima hora, mientras que la advertencia meteorológica de nivel naranja mantendrá su vigencia hasta las 18 horas. (Fuentes: El Rosalenio y Meteopunta)