TOMÁS LITRE: “La oposición anoche nos atacó, la verdad, de un modo lamentable”.

(Por Ciudad Noticias): En su primera incursión como concejal, en la sesión celebrada en la noche del miércoles en la localidad de Arroyo Corto, el edil del espacio “Juntos”, defendió el proyecto que iba a presentar Pamela Hernández, que por cuestiones de salud, no pudo estar presente; Al respecto, Litre, (28), fue abordado por la emisora LA ZERO y dio detalle de la postura que tuvo el bloque de (Unidad Peronista).

“Me tocó defender algo que iba a presentar la concejal Pamela Hernández, que fue el proyecto de (Boleta Única), que en realidad, es hace una defensa de un proyecto que lleva tratándose, tantos años hablando, que nunca pudo llegar al congreso y las veces que llegó, el peronismo entorpeció todo lo que pudo”, comenzó relatando Tomas Litre, de la Coalición Cívica ARI.

“La oposición, por (Unidad Peronista), anoche nos atacó de un modo, la verdad, lamentable en éste punto porque se mencionaron temas que ni siquiera yo los puse en la mesa, que era el tema del fraude pero que la verdad, alivianaría muchos feudos en ese tema”.

“La réplica vino del concejal Nicolás Urtizberea, que mencionó el tema del fraude que, repito, yo en mi exposición, nunca mencioné la palabra fraude. No sé porque vino todo eso, si fue por un acto fallido o algo muy premeditado pero el tema del fraude no lo puse sobre la mesa”, aseveró el concejal de JUNTOS.

Sin embargo, en un tramo de la entrevista, Litre hizo mención al robo de boletas que suele darse en los distintos actos electorales:

“El robo de boleta nosotros, durante años lo padecimos porque no podes tener todo controlado porque justo un fiscal ese día no pudo estar y esa mesa se quedaba sin fiscal y nadie sabía si se estaban reponiendo o no las boletas, porque siempre tenemos la viveza argentina que alguien se las lleve, entonces bueno, la réplica de Urtizberea fue, que, no hay ninguna prueba, que aquí este proyecto alivie el tema del fraude, que no está demostrado, que no se ha comprobado ningún fraude, y la verdad que nosotros eso precisamente, no lo habíamos puesto sobre la mesa”, arremetió el edil suplente que anoche tuvo su primera intervención dentro del bloque JUNTOS.