Todos contra todos, Carmen Barbieri también le reclamó a Estefi Berardi

Yo no le mando ningún mensaje a Sofi porque lo va a poner al aire. La verdad es que he perdido la confianza.

Pampito reiteró su crítica para con su compañera de trabajo al expresar “No quedaste en un buen lugar al decirle ´mala´”. Berardi asintió ante el comentario de su colega y recalcó “Si, si tenés razón”, sin embargo, también le lanzó un dardo venenoso a Fede Bal.

Se me escapó, le pido disculpas. No quise decir que es mala porque no la conozco, ni idea. Sí, me parece que ella se la tiene que agarrar con Fede.