Todos contra Lali Esposito, la cantante dijo lo que muchos piensan y le saltaron a la yugular

El último domingo se llevaron a adelante las elecciones primarias en la Argentina y el nombre de Javier Milei quedó en boca de todos tras resultar el candidato más votado. Al respecto de ello, Lali Espósito dejó clara su postura en las redes.

Por medio de un posteo en sus historias, Lali Espósito hizo mención a la cuestión relacionada a los derechos humanos y muchos le saltaron a la yugular.

(Fuente: instagram).

“Ojalá nunca sepas el miedo que da que tus derechos fundamentales se negocian cada vez que hay elecciones” comenzó diciendo la cantante, horas después de que se conocieran los resultados de las elecciones presidenciales en el país.

“Y que no sientas el dolor que se experimenta cuando tus amigos y seres queridos votan en contra de tu derecho” cerró Lali, añadiendo una bandera de la comunidad LGBTIQ+ en dicho posteo.

Lali Espósito. (Fuente: instagram).

El mismo fue replicado en la red social X (exTwitter) donde los usuarios l llenaron de críticas antes sus dichos: Sin embargo, fiel a su estilo, Lali les respondió desde su lugar de cantante y sobretodo, ciudadana.

Entre otras cosas, Lali dejó claro que “no me pone para nada mal que me «bardeen» por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un anti-derecho” en referencia al candidato de La Libertad Avanza, al igual que remarcó que siempre estará del bando de los que “no se cagan en lo ganado en materia de derechos”.

No la conoce

Estando en la cresta de la ola, Javier Milei tuvo su gran momento este lunes y tras los resultados del domingo salió a dar sus declaraciones en los medios nacionales.

Javier Milei. (Fuente: instagram).

En ese sentido, en medio de un dialogo radial le consultaron por los dichos de Lali Espósito y el candidato a presidente tuvo una respuesta tajante: “Perdón, no, no sé quién es. Está bien, pero qué se yo, yo escucho los Rolling Stone o escucho ópera, no soy muy idóneo en música popular”.