Todo puede pasar, el nuevo programa que conducirá Nico Occhiato tras ganar el Súper Bailando 2019

Ser convocado para bailar en ShowMatch abre muchas puertas en el ámbito laboral, eso se sabe. Pero ganar la final, sin dudas, regala oportunidades únicas. Después de brillar en la pista, quien obtiene el puesto de ganador suele firmar buenos contratos de trabajo, ya sea en tele o en teatro. Algo de eso le pasó a Flor Vigna, quien se consagró bicampeona del certamen pero que en la edición 2019 no pudo con su ex, Nico Occhiato (26), y su partenaire, Flor Jazmín Peña y cayó en la final.

¿Y qué será de la vida laboral de Occhiato después de consagrarse campeón del concurso de baile? Según se supo, el ex Combate continuará al frente del programa de juegos Tenemos Wifi, que se emite por la pantalla de Net TV. Pero eso no es todo…

Además, el muchacho conducirá un nuevo programa, llamado Todo puede pasar. Se trata de un ciclo de sketchs, videos virales, cámaras ocultas y segmentos de baile, que se emitirá por la pantalla de El Nueve. En esta nueva apuesta Occhiato estará acompañado por Flor Jazmín, Homero Pettinato, Julián Bellese, Bomba Allende y Julián Pérez Regio.

Después de coronarse campeón y de vivir un momento ¿romántico? con su ex en la pista, en el que le dijo: “La miro a ella a los ojos y me veo a mí. Por mucho tiempo fuimos un espejo. Libres de ego, de cualquier cosa que al otro le pueda hacer mal. Hemos cometido errores, porque no somos perfectos. Creo que le deseo el bien más a ella que a mí mismo. Y a ella le pasa lo mismo. Y no es fácil encontrar a una persona así en la vida. Yo la encontré”.

Hoy, a días de haber llegado al pico máximo de su popularidad, Occhiato se concentra en los próximos pasos de su carrera y sin lugar a dudas se va para arriba.