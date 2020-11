Todo fue una operación; archivan la causa inventada contra el ex director de Ciudad Noticias

(Por Ciudad Noticias): El 18 de mayo de 2020, la fiscal de instrucción número 14, especializa en delitos sexuales de Bahía Blanca, Liliana Lara dictaminó que no existen elementos de convicción que sindiquen la comisión de los delitos acusados e incluso, deja traslucir en sus fundamentos, muchas inconsistencias y contradicciones fácticas en el relato de lo denunciado. Pese a no ser alegados por la representante del Ministerio Público , esos considerandos dejan entrever una acción planificada y direccionada que no quedan lugar a dudas, provienen de los mismos sectores que habían hostigado al periodista y ex director de éste diario online Ciudadnoticias.com en el pasado.

Toda esa maquinaria, puso en evidencia un proceder gravísimo y peligroso por el cual, además de dañar de forma indescriptible al denunciado, trata de utilizar la administración de justicia cómo herramienta para dañar al comunicador, por lo cual, el 5 de septiembre, el ex encargado de este diario, formuló la denuncia por los delitos de falso testimonio agravado en concurso ideal con instigación a la falsa denuncia, proceso que se encamina a las primeras medidas de pruebas por parte de la justicia.