«Todo el sueldo»: la sorpresiva anécdota de Floppy Tesouro con una de las niñeras de su hija Moorea

Floppy Tesouro regresó a la Argentina, feliz de haber pasado tiempo con su nuevo amor, quien vive en Miami, Estados Unidos. Emocionada por lo que vive, la famosa confesó cómo mantienen la relación a distancia y cómo funciona el amor. Lejos de las polémicas, la mediática parece pasar su mejor momento.

Hace unos días la modelo estuvo como invitada en el programa «PH: Podemos Hablar», emitido por la pantalla de Telefe, y en el famoso punto de encuentro, Andy le pidió a la modelo que por favor contara la misma anécdota que ya le había contado a él fuera de cámaras. Fue aquí que Floppy se preparó y confesó una gran sorpresa.

Todo tenía que ver con la niñera de su hija Moorea, quien ya no la cuida más, pero por un largo tiempo estuvo en sus manos, por eso reveló: «Nos íbamos de viaje con Rodri, el papá de mi hija Moorea, y nos llevamos a la nanny porque nos íbamos a Las Vegas. Entonces, nos sentamos en el avión, viene la niñera, me toca el hombro y me dice ‘señora, le tengo que decir algo. Yo soy adicta al juego».

Pero no todo quedó ahí, porque Tesouro amplió el tema: «¿Cómo le decía yo al padre de mi hija que no había constatado que era jugadora? Era la niñera de la nena, pero imaginate que la llevaba a Las Vegas. Se pasaba más horas de las correspondientes (en el casino). Yo estuve más pendiente que en otros lugares de Moorea, pero ella la re cuidó a la nena. La anécdota final es que se jugó todo, hasta el sueldo. Creemos que no ganó. Pero ella se divirtió. Ya no es más la niñera, pero cuidaba bien a mi hija. Era jugadora».

Claro que a medida que transcurría el tiempo y Floppy confesaba lo que había ocurrido, los otros famosos invitados en el programa no paraban de sorprenderse y soltar carcajadas con lo ocurrido. Finalizada la historia, Floppy confesó que, más allá de eso, la niñera fue una excelente persona y siempre cuidó bien de Moorea.

Cumple temático

En el día de ayer, Moorea, la única hija de Floppy Tesouro, cumplió años. Claro que la famosa le realizó un hermoso festejo a la pequeña, con una temática de Barbie, sí, la muñeca tan aclamada por las niñas. Con una tierna postal, Floppy mostró que Moorea la pasó bárbaro en su cumpleaños, donde varios famosos fueron invitados, tal como Panam con sus hijos.