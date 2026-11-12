¿Todo arreglado?: la fuerte acusación de Julieta Nair Calvo tras ser expulsada de «MasterChef Celebrity»

La temporada de «MasterChef Celebrity» está transitando un gran éxito, liderando el rating y logrando buena recepción en la audiencia, pero la polémica, con este tipo de ciclos, está a la orden del día.

Durante las últimas horas, las declaraciones que hizo Julieta Nair Calvo luego de haber sido eliminada de «MasterChef Celebrity» resonaron bastante entre quienes siguen el día a día de la competencia culinaria presentada por Wanda Nara.

La actriz estuvo en «En Boca de Todos», el ciclo de Streams Telefe que conduce Yanina Latorre, y allí habló sin tapujos sobre su sensación post eliminación del reality de Telefe.

Ya fuera de «MasterChef Celebrity«, Julieta Nair Calvo sorprendió al expresar su disconformidad con algunas actitudes del jurado, ya que detalló ciertos favoritismos de los decisores del programa con algunos concursantes del certamen.

Yanina Latorre quiso profundizar al respecto y le preguntó a la exparticipante a quiénes veía favorecidos por esas intervenciones del jurado. Sin pelos en la lengua, la artista no tuvo ningún problema en mencionar a Grego Rossello y a Marta Fort como los más beneficiados por los jurados de «MasterChef Celebrity«.

«Siento que ayudan a los que menos saben y también a los que ellos consideran que rinden para el show», expresó, en una declaración que puso bajo la lupa el desempeño del jurado integrado por Damián Betular, Germán Martitegui y Maru Botana.

Asímismo, Julieta Nair Calvo trazó una línea entre esto y el animarse a anticipar quién podría ganar esta temporada de «MasterChef Celebrity«. «Para mí, Mala Fama va a ganar», pronosticó la famosa muy segura de su decisión.