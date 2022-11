Todas las fotos del casamiento de Jorge Macri y Belén Ludueña

Este sábado, Jorge Macri y María Belén Ludueña, dieron el sí tras cuatro años de amor y celebraron su boda en el predio de la Rural. La ceremonia comenzó alrededor de las 18 con un encuentro íntimo, recibiendo a partir de las 19 a todos los invitados al evento. La elección del lugar fue estratégica para que pudieran llegar tanto los invitados de Buenos Aires como los de la ciudad natal de la periodista, Mar del Plata. La conductora de una de las ediciones del noticiero de América lució un vestido de seda italiana, color marfil diseñado por Fabián Zita, quien lo definió como: “Corsage a la caja con escote barco y falda sirena con entalle”. En el evento tocó un reconocido DJ y contaron con la presencia del grupo Ráfaga, una banda que ambos les encanta, contó la novia que llegó en una vieja camioneta Chevrolet de colección, color celeste manejada por su papá. El look de los novios. El momento de dar el Sí. “Soy muy feliz al lado tuyo. Te juro que estoy tan feliz porque me diste tranquilidad, me diste paz, me diste amor. Me integraste a tu familia. Te amo Jorge”, expresó la periodista. Las fotos con familiares e invitados. Los políticos y famosos que asistieron a la boda. Y así se divertía la novia en plena fiesta.