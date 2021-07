“Toda”: las picantes declaraciones de Nicole Neumann sobre su intimidad

Desde hace meses, la modelo y conductora de televisión Nicole Neumann se ha mostrado mucho más plantada como mujer ante las cámaras. Quedó lejos la niña de 12 años que era tomada por boba por los entrevistadores. Recientemente, la celebridad demostró su nueva faceta a través de una de sus historias de Instagram, en la que hizo frente a una picante pregunta y respondió con absoluta sinceridad.

“¿Tanguita o hilo dental?”, preguntó uno de los seguidores de la intérprete de “Déjame Soñar” y ella respondió: “Toda la colección de ‘Jesús Fernández Oficial’”. De esa manera, la ex participante del “Bailando” demostró que no tiene tapujo alguno a la hora de hablar en sus redes sociales sobre la ropa interior que utiliza. Además de esa, Nicole respondió muchas otras inquietudes que sus millones de seguidores le marcaron en su cuenta de Instagram.

“¿Cuántas veces por semana entrenás?”, preguntó otro usuario y Neumann reveló: “Trato de que no sean menos de tres veces. Si puedo más, mejor”. Más tarde, ante una consulta sobre la gran cantidad de perros que ha rescatado, ella dejó en claro que la idea sería ya no llevar más mascotas a su casa, aunque lo ve algo impredecible. “El último fue León. No es la idea, pero bueno, tengo 25”. De esa manera, Nicole dejó en claro cuánto ama a los animales, por quienes siempre se ha comprometido y ha utilizado su imagen pública para concientizar sobre sus derechos.

Nicole Neumann compartió datos de su privacidad con sus más de 1.7 millones de seguidores.

Reveló su secreto

Ante la pregunta: “¿Cómo hacés para mantenerte tan bien y radiante?”, la celebridad dio lujo de detalles sobre su estilo de vida y así sacó a la luz sus secretos para estar bien: “Gracias. Calculo que la alimentación alineada con mi filosofía de vida, mantenerme ejercitando, ya sea con baila, yoga o gimnasia y mucho ‘Ommmm’”, escribió la la ex compañera del conductor Roberto Funes Ugarte.