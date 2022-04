Tini Stoessel y María Becerra habrían sido canceladas en México: qué pasó

En las últimas horas, la prensa mexicana informó que «Miénteme», la exitosa canción de Tini Stoessel y María Becerra fue censurada en el país y que próximamente dejará de sonar en las radios, debido a que su letra «incita a la violencia». Esta mañana, en Socios del Espectáculo se refirieron al tema y explicaron que las autoridades de dicho país consieran inapropiado que se escuche, teniendo en cuenta el alto número de femicidios. «Hay récord de femicidios y violencia de género y dicen que la letra potencia actitudes de violencia y posesión», explicó Rodrigo Lussich. «Es un gran hit que abre la puerta a toda Latinoamérica, pero no se transmitirá en la radio debido a la ola de femicidios del país», sumó. El motivo de esta cancelación, según los medios locales, tendrían que ver con algunas de las frases, como «Si la’ mirada’ mataran, tan-tan-tan Tú y yo no estaríamo’ vivo’ pa’ opinar», y «Haz lo que tú quiera’ conmigo». Si bien se entendió que las artistas no quisieron expresar un mensaje de este tipo, se considera que estos fragmentos podrían «incitar a la violencia de género». Por el momento, ninguna de las dos cantantes se pronunciaron al respecto. Sin embargo, cabe destacar que ellas no son las primeras mujeres censuradas en México. Tiempo atrás, sucedió algo similar con «Mayores», de Becky G.