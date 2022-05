Tini Stoessel sobre la internación de su papá: “Fue lo peor que me pasó en la vida”

Este fin de semana inician los shows de Tini Stoessel en el Hipódromo de Palermo, la cantante brindó una entrevista exclusiva con LAM y habló de la importancia de sus presentaciones después de la internación que sufrió Alejandro Stoessel en marzo. “Fueron momentos muy difíciles y mi papá va a estar presente”, dijo con mucha emoción.

En medio del éxito mundial tras su tema “Triple T” y palpitando sus cinco presentaciones en Buenos Aires, Tini Stoessel, se refirió a cómo transita la fama y también habló de la salud de su papá, quien permaneció meses en estado delicado y hoy la acompaña en su gira.

Tini también contó que empezó terapia hace más de un año y eso la ayudó para transitar su éxito: “No soy consciente de la magnitud del público (….) La gente siempre se acerca con mucho cariño y respeto pero del lado, las cosas que vienen de la mano de la fama a veces no se pueden controlar. A veces si no estás acompañado, si no tenés el foco bien puesto, te pueden destruir”.

La cantante también reconoció que tiene su círculo de amistad que la acompaña a todos lados: “Tener personas en la que confiar y sentirse uno, es muy importante”. Con respecto al apoyo de su familia, Tini destacó: “Siempre fueron padres muy presentes en el trabajo y en lo personal. Lo mismo con mi hermano Fran (…) Somos una familia muy unida”.

A principio de marzo, el papá de Tini ingresó de urgencia al hospital por un dolor abdominal y ella debió suspender sus presentaciones en el Hipódromo de Palermo, al respecto narró: “Hoy me cruzo con gente en la calle que me dicen que prendió una vela por mi papá y rezó por su salud. Siempre me tiraron buena energía y la gente fue muy respetuosa. (…) En el hospital la gente fue súper respetuosa, dentro del contexto tan triste y feo que vivimos, estuve bien y acompañada por mi familia”.

“Fue lo peor que me pasó en la vida, hoy estar acá parada y viendo que se hizo realidad es casi increíble para todos nosotros. No había tanta posibilidad de soñarlo y des estar tan esperanzados, por eso estos shows van a ser tan emotivos e importantes. El equipo me acompañó de una forma incondicional en todo ese proceso. Realmente es un milagro y estos shows lo soñamos mucho con papá”, expresó con mucha emoción la cantante.