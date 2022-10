Tini Stoessel se enojó con Rodrigo de Paul, lo dejó y lo bloqueó de todos lados: “Es él que está desesperado”

En los últimos días se dio a conocer que Rodrigo de Paul y Tini Stoessel estarían atravesando su peor momento dentro de la pareja, con muchos periodistas asegurando que la relación habría llegado a un punto de “no retorno”. Con ese contexto, Luli Fernández aportó información en “Socios del Espectáculo” (El Trece).

“La relación entre Tini Stoessel y Rodrigo de Paul, estaría definido el final. Las versiones venían de que él habría tomado la determinación como consecuencia de todas las críticas que recibió de la hinchada y del cuerpo técnico del Atlético Madrid”, dijo la panelista.

Agregando detalles a sus dichos, expresó punzante: “Me cuentan que esos rumores los hizo echar Rodrigo de Paul para que se dijese que él estaba priorizando su carrera”. Asimismo, la panelista del ciclo de Lussich y Pallares contó que no sólo la cantante habría dejado al futbolista, sino que también le habría puesto fin al diálogo.

“Estoy en condiciones de afirmar que Tini no solo habría tomado la determinación de terminar con la relación, sino que lo habría bloqueado de todos lados, que estaría enojadísima y es él que está desesperado por volver a hablar con ella”, sentenció Luli.

El malestar entre Rodrigo de Paul y Tini Stoessel

“Toti” Pasman criticó de manera despiadada a Rodrigo De Paul por su rendimiento en medio de su relación con Tini

Durante la emisión de “Es por ahí” (América), el conocido periodista deportivo deslizó un filoso comentario sobre los jugadores de la Scaloneta. En especial contra Rodrigo de Paul, a quién le dedicó una dura crítica.

“Si Scaloni lo ve afectado por esta situación de Tini, Camila, los hijos, tendrá que sacarlo. A mi no me preocupa tanto. Me preocupa más que no juegue Lio Messi y un poquito Diego Martínez. Con todo respeto, De Paul es un jugador totalmente reemplazable. No me vuelvo loco. Entiendo al mundo del espectáculo y el romance que garpa, el jugador y Tini, pero futbolísticamente, si no está bien, que entre otro”, sentenció Pasman.