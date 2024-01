Tini Stoessel se cansó de ser tildada como la tercera en discordia: «Yo no me cargué ninguna familia»

Tini Stoessel volvió a dar una entrevista después de mucho tiempo y decidió hacerlo en el streaming ‘Rumis’, donde participa su hermano, Fran Stoessel. Allí tocaron varios temas y en una charla, la cantante aprovechó para aclarar que ella no fue la tercera en discordia en la relación de Rodrigo De Paul y Camila Homs.

«Desde que el mundo es mundo pasa que las personas a veces se enamoran estando en pareja y sucede. Ahora me van a tildar de… Yo no me cargué ninguna familia, la verdad. Tengo pruebas» dijo en el vivo y provocó risas y ovación de toda la mesa, que incluyó cánticos detrás de cámaras que decían «Olé olé olé Tini, Tini».

«Estoy harta de que me vengan con el tema. Yo no tengo nada que ver con el tema» agregó cotundnete, dejando en claro que su relación con el futbolista se dio después de su separación con la modelo y madre de sus dos hijos.

Sus dichos causaron un revuelo en redes sociales y en cuestión de minutos se volvió tendencia en X, ex Twitter, donde los usuarios aseguraban que la artista mostró una nueva faceta, que indica el inicio de una nueva etapa en su vida y en su carrera.