Tini Stoessel llegó al país, salió a romper la noche porteña y Rodrigo De Paul sintió el bombazo: “Hubo fiesta”

Tini Stoessel regresó a la Argentina, después de muchos meses sin volver al país. En las redes, se vio imágenes de la artista con un grupo de amigas, con las que se habría divertido en la noche de Buenos Aires.

Fue la administradora de Gossipeame quién publicó una historia con dos fotos de la artista, que posó con un grupo de “amigas”, tras su regreso al territorio argentino, de acuerdo a lo que escribió Pochi en sus redes sociales.

“Mientras, me mandan que Tini Stoessel volvió a la Argentina después de 5 meses y hubo fiesta temática con amigos”, escribió Gossipeame en una de sus historias de Instagram, publicadas en la mañana del domingo.

Cabe recordar que la cantante regresó de su gira por España y se manifestó feliz y agradecida por el trato recibido por parte de sus fanáticas: “Sigo sin caer”, escribió Tini, hace algunos días, en su perfil personal.

“Gracias por el amor tan incondicional, por darlo todo, por hacernos emocionar hasta la lagrimas”, añadió en el posteo en el que anunció el fin de los shows allí. “Gracias, España, por habernos hecho sentir como en casa en esta gira tan hermosa. Para siempre en nuestros corazones”, enfatizó Tini.

Qué dijo Tini Stoessel sobre su salud mental

“Se me hace difícil tener que soportar la presión de tener que salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que duelen y no son ciertas”, manifestó la cantante en una reciente entrevista, tras haber sido duramente criticada en una presentación que hizo en la Bresh de España.

Meses atrás, la joven contó que no pasó un buen momento: “Literalmente, hace tres semanas estuve en un proceso de tocar fondo. No me podía levantar de la cama, tenía ataques de pánico, por diferentes razones mías, personales”.

“No me veía capaz de dar una entrevista, de volver a peinarme. Pensé en esta gira en España, donde tengo una comunidad enorme, y saqué fuerza para alcanzar esa meta”, agregó Tini.