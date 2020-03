Tini Stoessel habló sobre la crisis con Sebastián Yatra

La ídola pop habló a corazón abierto y confesó qué pasa entre ella y el cantante colombiano.

El coronavirus es un antes y después en el mundo y también en las parejas que hay en él. A algunas las unió más porque los favoreció el extrañarse. A más de uno que quedaron juntos les causó conflictos de convivencia y a otros los unió más. Si bien no se sabía exactamente en qué grupo había quedado Tini Stoessel y Sebastián Yatra, Rodrigo Lussich se había animado a dar su predicción atendiendo al lenguaje 2.0 de los millenials en las redes sociales, dado que no se estaban likeando y comentando, no subían fotos juntos, ni videos y tampoco vivos. Sin embargo, la ídola pop fue muy clara al respecto en diálogo con LAM.

El silencio de ambas partes en el lenguaje digital alarmó a Lussich, como a tantos más, y puso en tela de juicio el amor entre los tortolitos. ¿Se enfriaron por la distancia?, ¿se pelearon? ¿hay terceros? fueron las preguntas públicas que se abrieron en un debate que tenía desvelado al fandom de ambos cantantes. Por tal motivo, la cantautora salió a calmar ánimos y en medio de un móvil descontracturado con Los Ángeles de la mañana, aseguró: “Con Sebas trabajo desde los 18, 19 años. Nos llevamos siempre muy bien. El siempre está de buen humor, es re predispuesto, simpático y es súper trabajador. Yo soy igual y en ese sentido nos complementamos súper bien. Sebas está en Medeillín con la familia. Tenemos la incertidumbre de cuando nos volveremos a encontrar“.

Al ser consultada por Ángel sobre la última vez que lo vio la autora dueña de diversos hits de reggaeton y pop que recorrieron el mundo afirmó: “En Europa, antes de que se suspendiera lo que restaba de la gira por esta situación estuvo allá conmigo. Cero crisis, estamos súper bien. Si ahora no nos estamos viendo y no podemos tomarnos un avión creo que es por un motivo que no hace falta ni explicarlo, no? – risas-“.

Con todo aclarado y una sonrisa de oreja a oreja, la ídola musical de los jóvenes dejó en claro que el coronavirus no pudo con su pareja, ni mucho menos con su amor. Los tortolitos continúan con comunicación a distancia y soportando la distancia, aunque esta vez no por sus trabajos o sus lugares de residencia, sino por un pandemia mundial que los tomó de sorpresa, como a todos.

A.A

FUENTE: EXITOINA