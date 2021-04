Tini Stoessel anunció una nueva colaboración con María Becerra y fue tendencia.

La artista contó los detalles de la nueva canción. Las dos ya estuvieron juntas en “High”, con Lola Índigo.

Los fans de Tini estaban con ganas de recibir esta noticia. La artista compartió en sus redes sociales la salida de una nueva canción, que según sus palabras lleva como título “Miénteme”, y que se podrá disfrutar a partir del jueves.

La cantante y actriz no estará sola en el track. María Becerra acompañará a la ex Violetta . Rápidamente, el anunció se convirtió en tendencia. Ambas figuras compartieron el remix del tema “High”, junto a Lola Índigo, que fue todo un éxito. El material se posicionó primera en las principales plataformas digitales y alcanzó millones de reproducciones en apenas días.

“Ni bien salió la versión original, Lola me habló y me dijo que le gustó mucho, me comentó lo que le había generado la canción, un mensaje super bonito, re emotivo. “Por favor, el día de mañana si querés hacer un remix, contá conmigo”. Y en el momento no lo pensaba, pero después con el correr del tiempo me dieron ganas. Y también veníamos hablando con Tini y con todo su equipo, y ella escribió su parte y en tres días ya teníamos las partes de las tres completas”, describió Becerra en una entrevista con La Viola sobre la versión de “High”.

Por su parte, Tini estrenó en diciembre su disco Tini TIni Tini. Un recorrido por 14 canciones con el toque personal de la artista, quien coescribió todas las canciones con el apoyo de los reconocidos productores y compositores Andrés Torres y Mauricio Rengifo.

Este álbum es una recopilación, donde la cantante pasa por distintos estilos, que brindan esperanza en estos días tan complicados. “Mi intención es transmitir un mensaje de libertad sin perjuicios ni estereotipos, por eso utilicé distintos géneros musicales y diversas facetas estéticas, me sentí con la libertad de expresar lo que quería en cada canción”, destacó Stoessel sobre este proyecto.

El álbum también fue una evolución personal de esta sensación del pop. La artista comparte sus experiencias con sus fanáticos y les deja saber que está bien no ser perfectos, a su vez los anima a descubrir su verdadera esencia y a perseguir sus sueños con libertad y determinación, sin importar las adversidades que aparezcan en el camino.

“Probar, equivocarme, cambiar, aceptarme, fue fundamental para crecer como persona y artista. Nunca permitan que la mirada crítica de otro los paralice. Hagan, creen, crean en ustedes, por que todo vinimos con un propósito”, contó la artista.

Este trabajo incluye temas ya exitosos como “Un Beso en Madrid” con Alejandro Sanz, “Ella Dice” junto a KHEA, “Recuerdo” con Mau y Ricky, “Oye” con Sebastián Yatra, “22” ft. Greeicy, “Fresa” con Lalo Ebratt y “Duele” junto a John C. Todos estos cortes tienen cientos de millones de reproducciones en las plataformas digitales y han obtenido múltiples certificaciones de oro y platino. “Te Olvidaré” fue otro de los cortes de la producción.

FUENTE; TN