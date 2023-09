Tini le respondió a los haters: «Ojalá puedan hacer algo más productivo que estar hablando de los demás»

Tini Stoessel fue criticada en redes sociales en los últimos días luego de protagonizar un escándoloso momento en la icónica fiesta Bresh en España. Resulta que la cantante se subió al escenario y entonó unas estrofas de su track ‘Carne y hueso’ y algunas personas la abuchearon por desafinar.

Después de esa polémica situación, recibió muchas críticas y hubo varios internautas que afirmaban que no estaba cuidada, que cantaba mal y hasta llegaron a decir que tenía problemas de consumo. Recientemente, la artista tuvo la oportunidad de responderle a todos los haters que se habían referido a ella cuando fue invitada a los ‘Los 40 Spain’.

«¿Que ha pasado con las redes sociales?¿Te hacía falta un detox?» le consultó el presentador y ella respondió: «Intento seleccionar los momentos en los que me meto y en los que cierro la persiana y vivo realmente el presente y lo que me está pasando en mi vida. A veces es difícil esa dualidad constante de sentir la presión de salir a aclarar barbaridades, mentiras, cosas que duelen, que no son ciertas. Durante toda la vida me pasó».

Para finalizar, habló directamente de las personas que se dedicaron a dirigir agravios hacia su persona y fue contundente: «Ojalá toda la gente que sigue alimentando esas mentiras y todas esas cosas tan espantosas, pueda hacer algo más productivo en sus vidas que estar hablando de los demás y, a parte, mintiendo»