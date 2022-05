Tini en el Hipódromo de Palermo: del poder de la Triple T a L-gante de invitado

La ídola teen se presentó por segunda vez consecutiva con Tini Tour 2022, una propuesta de gran despliegue en la que recorre temas de sus 3 discos, presenta en vivo sus últimos hits y pasa de rockera a tanguera, de tanguera a princesa y de princesa a chica electrónica.

El efecto Tini se siente en las filas adentro del Hipódromo de Palermo, donde nenas de 7 años apuran a sus madres y las retan porque no quieren llegar tarde. Hay vinchas fucsias, buzos, remeras… En el predio no entra un alfiler, está absolutamente repleto. La euforia se siente también en las adolescentes que crecieron con ella, con Violetta, y hoy se saben todos sus temas y los cantan uno detrás del otro, no importa que “Carne y hueso” tenga solamente dos días de haber sido lanzado, ellas ya lo saben. La espera, que no va a ser tan larga como la primera jornada del ciclo de conciertos [arrancó una y hora y media más tarde], sigue el pulso de las figuras que son reconocidas por la gente. “Ahí está Horacio Larreta”, “Miren ahí pasaron el papá de Tini y el hermano”, “Allá están Paula Chaves y Zaira Nara”. Los hijos son el motivo por el que muchas celebridades están ahí, en el Hipódromo, pero lo cierto es que los grandes cantan los temas con la misma energía que los más chicos. Hace tiempo que Martina encontró la forma de atravesar generaciones con sus canciones. Pasó de ser la nena dulce de Disney a una mujer sexy que anima la fiesta, con sus letras y melodías pegadizas, en las que habla de tragos, de fiestas, y también enfrenta al qué dirán en su último hit “La triple T”.