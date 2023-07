Tini de GH y Maxi Giudici anunciaron su separación: «Te voy a amar siempre»

Hace algunas semanas fueron Coti Romero y Alexis ‘el Conejo’ Quiroga quienes decidieron terminar la relación amoroso que habían iniciado dentro de Gran Hermano. En las últimas horas, fue el turno de Maxi Giudici y Juliana Díaz, apodada dentro de la casa como ‘Tini’. El rumor de esta separación comenzó a circular hace semanas en el ambiente pero sin embargo ellos se encargaron de desmentirlo. Recientemente Tini a través de sus redes sociales lo confirmó y explicó todos los pormenores del distanciamiento. «Tomamos hace poquitos días la decisión de separarnos y fue difícil» comenzó el descargo que realizó en su cuenta oficial de Instagram. «Esos rumores llevaron a recapacitar un montón de cosas de nuestra relación, nos dimos cuenta que estamos en un momento de nuestras vidas que es fundamental y es clave para conseguir todas las cosas que nosotros queramos. Para cumplir nuestros sueños, nuestras metas y lamentablemente nosotros nos hermetizamos mucho, tanto así que vivimos en una burbuja y dejamos de sociabilizar, de hacer, de crecer y de hacer cosas de una manera individual» explicó. «Nos dimos cuenta gracias a Dios a tiempo y de la manera más sana del mundo, que no nos estábamos sumando» agregó la exparticipante del reality. «El amor me atrevo a decir que está intacto, de hecho el me ofreció quedarme en la casita donde vivíamos porque nos llevamos muy bien, somos súper compañeros, tenemos una convivencia excelente. Yo creo que el acto más grande de amor que hice fue irme porque se iban a seguir confundiendo las cosas porque todavía hay mucho amor y porque este es el momento en el que los dos necesitamos aire» expresó. Al parecer, el eje central del distanciamiento de la pareja, pasó por una cuestión de aprovechar las propuestas que pueden surgir de su reciente exposición, de manera individual. «Desde que nos conocimos nos hermetizamos y eso nos está contando trabajos, oportunidades, y es difícil elegir entre el amor y las metas y los sueños. Nos dimos cuenta que nos estamos amando un montón pero no estamos aprovechando el momento de nuestras vidas» manifestó entre lágrimas. Luego, explicó que el acuerdo es de total libertad «no hay nada que pueda hacer Maxi, que a mi me vaya a molestar. Hoy por hoy yo quiero que él haga todo lo que quiera hacer. Todo lo que quiera con quien quiera, como quiera, que sea justamente porque desde que estamos juntos somos en conjunto pero no estamos siendo individualmente» reveló.



«Agradezco que no hayamos dado cuenta a tiempo y que hayamos decidido ponerle puntos suspensivos a nuestra historia. Si Dios, el universo o quien sea que fuere quiere, vamos a volver a estar junto. Yo sigo pensando que es el amor de mi vida» aseguró. El cordobés comentó el video en cuál su ex abrió su corazón y escribió «siempre voy a estar ahí para vos!!! Ya nada de nada va a cambiar mi amor por vos!! Como sea… te quiero en mi vida» y luego, compartió la filmación en sus historias y agregó: «Te voy a amar siempre. Hagas lo que hagas… lo único que quiero es que estés bien y feliz».