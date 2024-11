“Tiene que ser glamoroso”: Oriana Sabatini reveló que quiere tener su propia funeraria

La cantante y artista Oriana Sabatini fue entrevistada en Olga. En ese sentido, contó los detalles sobre el proyecto que tiene en mente relacionados su pasión: la muerte, la medicina forense y sus inicios en el estudio de la tanatopraxia.

«Toda la vida me apasionó la muerte, me apasiona la medicina forense, pero es un compromiso muy importante que no se si estoy preparada”, reveló en entrevistas anteriores.

Sin embargo, cuando amplió su proyecto, detalló que no descarta tener su propia funeraria. Recientemente, confirmó que se recibió tanatopracta y que está pensando en el nombre de su propio negocio. “Tiene que ser glamoso”, afirmó.

Cuál es la función principal de un tanatopracta

Cabe aclarar que la tanatopraxia es un conjunto de técnicas que se aplican a un cadáver para conservarlo y prepararlo para su exposición en velatorios o ceremonias.

Las técnicas de tanatopraxia incluyen:

-Higienización y desinfección del cuerpo

-Embalmamiento, que consiste en inyectar sustancias químicas en el sistema circulatorio del difunto

-Relleno de partes del cuerpo que hayan sufrido daños

-Suturas y vendajes para cerrar heridas

-Retiro de objetos como marcapasos u otros implantes

Finalmente, la entrevista de Oriana tuvo mucha repercusión en las redes sociales y fue una de las más vistas durante la mañana. Como era de esperarse, el proyecto de la modelo no pasó desapercibido en redes y estas fueron las reacciones más virales de los internautas: