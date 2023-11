«Tiene menos onda que flequillo de coreano» Charlotte Caniggia fulminó a Juana Viale

Charlotte Caniggia volvió a la televisión y desde entonces empezaron las polémicas a su alrededor. Primero fueron sus dichos sobre Wanda y Zaira Nara, a quienes acusó de llegar a los medios haciendo sexo oral. Ahora, fue el faltazo a la mesaza de Juana Viale en su debut de este año en El Trece.

La nieta de Mirtha Legrand habló de la repentina ausencia de la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul y manifestó «que se puede esperar de un burro más que una patada». Por tal motivo, un móvil de América TV fue a buscar la respuesta de Charlotte, que no se calló nada.

Cuando le consultaron si había escuchado lo que dijo Juana de ella, ella respondió: «Ay, sí, ya la escuché, una bolud#, creo que es una bolud#. Cuando fui, la vez pasada, me trataron un poco mal porque yo no reciclaba y no me gustó mucho. Pero esta vez, dije, ‘le voy a dar una segunda oportunidad’, quizás me traten bien, pero por suerte no fui, porque para sentarme con ella que me trata de burra. Burra ella».

Pero no quedó ahí, porque después le preguntaron si creía que la hija de Marcela Tinayre podía llegar a ser la sucesora de la Chiqui y fue lapidaria: «Creo que Mirtha hay una sola, y no, creo que no tiene ese carisma, tiene menos onda, que flequillo de coreano» arremetió.