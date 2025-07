Thiago Medina y Belén Etchart fueron fotografiados en una cena íntima, semanas después de la separación del joven con Daniela Celis

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, volvió a estar en el centro de la escena mediática tras ser fotografiado en una cita íntima con Belén Etchart, exparticipante de la edición 2015 del reality. La imagen fue compartida por la cuenta de X de @elejercitodelam y muestra a ambos en una cena, sonrientes y en un clima de evidente complicidad.

Según informó Infobae, el encuentro ocurre semanas después de la ruptura definitiva con Daniela Celis, conocida como «Pestañela», con quien Thiago compartió una de las parejas más populares de la última edición del programa.

La relación entre Medina y Celis terminó a fines de abril, pero fue ella quien dio detalles del quiebre luego de un mes después. En una entrevista con el canal de Martín Cirio, Celis explicó que la intimidad fue uno de los factores decisivos. Según contó, Thiago le manifestó que no quería serle infiel, pero que deseaba priorizar su vida sexual, por lo que prefería separarse antes de traicionar ese acuerdo.

«Yo quiero tener relaciones sexuales. No quiero engañarte y prefiero separarme para estar con otras personas», le habría dicho Thiago, según relató Daniela. También confesó que la desconexión física se volvió insostenible: «Un día sí, un día no, después una vez a la semana, después una vez al mes… y ya no le gustó nada».

En paralelo, la aparición de Belén Etchart generó aún más revuelo. Etchart, que llegó al tercer puesto en Gran Hermano 2015, se alejó de los medios tras una frustrada experiencia en el mundo del espectáculo. Luego de participar en obras teatrales y trabajar como modelo, un conflicto laboral la empujó a bajarse de una obra sin explicaciones. «Fue muy turbio», contó en su momento.

Desde entonces, Belén se enfocó en su faceta emprendedora y espiritual. Fundó un showroom de ropa y, tras la pandemia, reforzó su vínculo con la fe cristiana. También comenzó a escribir textos reflexivos y limitó al mínimo su exposición pública.

El reciente cruce entre Thiago y Belén reactivó el interés sobre ambos ex «hermanitos», y dejó en claro que la vida después del reality puede llevar caminos inesperados, más allá del rating y las cámaras.