Thelma Fardín se refirió a los rumores de separación de Camilo Vaca Narvaja

Thelma Fardín anoche estuvo de invitada en «Intratables» y habló de todo con Alejandro Fantino, a días de que se reanude el juicio que lleva contra Juan Darthés a quien en 2018 denunció por abuso sexual. Días atrás la actriz fue internada de urgencia y tras su alta surgió un fuerte rumor de su separación de Camilo Vaca Narvaja y se refirió al respecto. La actriz está atravesando por varias situaciones, en menos de dos semanas se reanuda el juicio que lleva contra Juan Darthés, a quien en 2018 denunció por abuso sexual cuando estuvieron de gira con «Patito feo» por Nicaragua en 2009. Por otro lado, días atrás fue internada de urgencia tras una intoxicación y luego de su alta médica surgió un fuerte rumor de separación de Camilo Vaca Narvaja con quien inició su relación en septiembre del año pasado. Anoche en el mano a mano, Fantino le preguntó: «¿Cómo te conectas al generar una relación? ¿Qué pasa con las relaciones que encarás?» y Thelma se refirió a los rumores que se instalaron: «Justo estos días salió con muy poco rigor periodístico, por un lado yo conté que estaba en pareja con Camilo Vaca Narvaja y con poco rigor periodístico dijeron que nos separamos y yendo a tu pregunta, sin dudas este crimen tiene muchas más víctimas que yo sola», destacó. Y luego aclaró: «Yo soy la víctima que más sufrió pero más vale que a mi entorno le afecta que yo tenga un juicio por delante, ahora ya pasó el momento más difícil que fue cuando tuve que declarar. Sin dudas, afecta a todos mis vínculos, no sólo en mi vínculo de pareja, se pone complicado. Es difícil, es duro, es agotador». Finalmente, Fardín se refirió a la gente que la acompaña en estos momentos: «Estoy rodeada de gente hermosa y entonces sí, juega nuestra historias personales a la hora de formar un vínculo pero yo no le quiero dar la entidad de que eso a mí me marcó para siempre. A mí lo que me marca es lo que yo hago con lo que me pasó», concluyó. Cabe destacar quien confirmó la separación de la pareja fue Tamara Pettinato en su ciclo «Radio con vos 89.9» y luego fue replicado por la cuenta Chusmeteando1. Por su parte, Vaca Narvaja no dio delaciones al respecto.