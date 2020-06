Thelma Fardín explotó tras conocerse sobre la salud de Darthés: “Qué asco los periodistas y los abogados diciendo que no me hicieron pericias”.

Thelma Fardín enfureció tras escuchar los comentarios de Fernando Burlando sobre el estado de salud de Juan Darthés y se descargó a través de las redes sociales.

“Qué asco los periodistas y los abogados diciendo que no me hicieron pericias. Qué asco como nos quieren callar. Las pericias psiquiátricas, psicológicas y la prueba presentada llevó a la acusación de VIOLACION AGRAVADA CON PEDIDO DE CAPTURA INTERNACIONAL”, comenzó diciendo.

Y agregó: “¿Por cuánto tiempo más me tengo que bancar la re victimización? Acá sigo, de pie y durmiendo tranquila. Estas bestias son quienes deciden de qué se habla y de qué no, qué causas son justas y cuáles no? Cuánta Burla… vamos a seguir, no nos van a callar, no me van a asustar”.

Hace unos días Fernando Burlando había estado invitado a Los Ángeles de la Mañana para hablar de la denuncia por violencia de género contra Sebastián Villa, el jugador de Boca, por parte de su ex pareja Daniela Cortés. En un momento de la entrevista Ángel de Brito le preguntó acerca de la contradicción de defender en un caso a la mujer colombiana y en otro a Darthés, algo que el abogado rechazó tajantemente.

“No solamente, estoy convencido de lo que me informaron peritos, psicólogos y psiquiatras. Estoy convencido de que en Nicaragua no hay justicia, sino que estamos frente a una dictadura política y judicial. hay casos en la Argentina en donde lo primero que se hacen son pericias a distintas personas que denuncian, como ocurrió con alguien muy conocido hace tiempo y se logró determinar una gran verdad. A Juan no le dieron esa oportunidad“, afirmó

Y especificó: “Juan está como la persona que tiene que tener un exilio. En esto la literatura universal se ha expresando en infinidad de oportunidades, dándonos a conocer lo que uno puede sentir cuando se lo destierra. Es muy lamentable”.