Thalia reflexionó sobre los prejuicios de la edad: «Es lo único de lo que nadie puede escapar»

Thalia ha sido la referente de una generación y lo sigue siendo aún en la actualidad. Su música ha marcado una época y su figura tiene cierto peso en la sociedad. Por lo que decidió aprovechar el alcance de su personaje para difundir un contundente mensaje sobre los prejuicios que rondan en torno de la edad, principalmente de las mujeres, en el mundo de la moda. La cantante de 51 años fue editora invitada para Vogue México y allí planteó la problemática: «Hemos presentado colectivamente conversaciones sobre el sexismo, el racismo, la apariencia física o la vergüenza corporal, la discriminación por edad parece ser un problema» sentenció. «Títulos como ‘Estilo para usar zapatillas a los 50’, ‘Cómo usar pantalones sueltos y zapatillas Nike a los 50’, ‘Una lista de tacones perfectos para mayores de 50’ y más. Quería darles el beneficio de la duda, pensando que quizás los escritores de estas notas podrían ser de otra generación, quizás más jóvenes, pero luego me di cuenta de que estos artículos pasan por un proceso de revisión en varios niveles de la editorial antes de ser publicados» añadió. «¡Todos nos dirigimos allí! Es lo único de lo que nadie puede escapar: la edad» expresó en cuanto a lo inevitable que resulta envejecer. «Tenemos que cambiar la narrativa. Necesitamos crear diálogos seguros y realistas donde podamos aprender sobre las maravillas que nos trae el paso del tiempo» propuso. A su vez, detalló que ella se preocupa mucho por su imagen, aunque ese no sea el foco que estaba intentando analizar: «En mi caso, cuando sea necesario, no dudaré ni un segundo en visitar el bisturí del cirujano o probar el último láser para ese refuerzo de colágeno o incluso continuar con las 30 pastillas que tomo todas las mañanas para mejorar mi calidad de vida, o las visitas mensuales al salón de belleza para cubrir mis hermosas canas. No se trata de estas trivialidades». «La moda es identidad, y nadie debe dictar lo que debemos o no debemos usar a una edad determinada» señaló y finalizó «la moda se reinventa y resurge de las cenizas constantemente, al igual que nosotros. No sigue dogmas ni reglas; simplemente existe».