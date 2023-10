Test erótico: descubrí si el sexo casual va con vos

Estuviste por más de diez años con la misma persona, te separaste y todavía no entendés el nuevo mundo de las conquistas. Te cuesta encontrarle la vuelta a cómo es que funcionan los vínculos a través de las redes sociales o las aplicaciones de citas. Es todo nuevo para vos y ni siquiera sabés si te gusta que así sea. Puede pasar. Todo cambió en una década y las dinámicas para conocer personas tampoco son las mismas que hace un tiempo. Otro contexto posible podría ser: hace años que estás en soltería pero no terminás de entender si te gusta tener encuentros íntimos esporádicos con gente desconocida. Disfrutás del sexo pero sentís que te falta algo. Y sí, a veces puede resultar complejo definir qué te pasa con alguien que tenés en tu mismo cuarto y sin ropa. También puede sucederte que no tenés problemas en vincularte en el plano íntimo, no querés limitarte en la búsqueda del placer y sólo querés divertirte sin preocupaciones. Las variables son infinitas, pero la cuestión es: ¿El sexo casual va con vos? Descrubrilo a través de este test. Lee la nota completa: