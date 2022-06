Tenso ida y vuelta entre Marcela Feudale y Estefi Berardi en las redes

Mientras Marcelo Tinelli se prepara para volver a la pantalla de El Trece, anoche Marcela Feudale, estuvo de invitada en El Ejército de LAM y fue consultada por el tema. Si bien, confesó que hasta el momento no había sido convocada, en el medio mantuvo un tenso enfrentamiento con la panelista Estefi Berardi, por supuestos celos contra Martín Salwe.

El joven locutor estuvo en Showmatch el año pasado y hoy es uno de los protagonista que genera polémica en El Hotel de los famosos, en medio de la entrevista se le planteó a Marcela Feudale: “¿Te llamó Tinelli para el nuevo programa?”, preguntó Ángel de Brito.

“No, no me llamaron. Hablé con él para el día del padre y me demostró su cariño”, expresó Feudale y luego, el conductor de América le preguntó: “¿Mirá si va Salwe y no vas vos?” y ella respondió: “Y bueno, lo felicito, ¿qué querés que diga?. Le mandamos un beso”. En el medio, Estefi Berardi le consultó: “¿Cómo te llevas con Salwe, Marcela? ¿Vos te llevabas medio mal no o estoy equivocada?”. “Equivocadísima (…) Eso de que yo me llevaba mal con Martín lo inventaron”, explicó la periodista.

Sin embargo, De Brito sostuvo que ella “no se lo fumaba” y Feudale le respondió: “Lo que yo quería decir ese día era que todo lo que haga otro, lo va a hacer mal”. Tras sus declaraciones, Berardi le preguntó: “¿Por qué? ¿Crees que otro te saca tu lugar?” y de inmediato, Marcela lanzó: “Esta chica quiere crear quilombo al pedo. Las preguntas no se hacen de esa manera, se hacen bien. No, crees un problema donde no lo hay. Corrió el rumor, ese es el problema. Vos le crees al rumor y no a mí”, continuó enojada por la situación.

Ante la insistencia de la panelista, Feudale continuó: “Bajá un cambio, te estoy diciendo que no hay ningún tipo de problema. (…) Es mala fe lo que estás haciendo”, concluyó la locutora en el programa. Sin embargo, Berardi le puso picante y en Twitter escribió: “Decir que algo hecho por otro ya va a ser “malo” porque no lo hiciste vos, no solo es un acto de “mala fe” si no de envidia pura y una inseguridad enorme. Aguante la gente que se alegra por los progresos del otro. Es por ahí”.

Decir que algo hecho por otro ya va a ser “malo” porque no lo hiciste vos, no solo es un acto de “mala fe” si no de envidia pura y una inseguridad enorme. Aguante la gente que se alegra por los progresos del otro. Es por ahí 🫶🏻 — E͢s͢t͢e͢f͢i͢ B͢e͢ra͢rd͢i͢ (@estefiberardi) June 30, 2022

La locutora no se quedó atrás y le respondió a la angelita mostrando la conversación que tuvo con Salwe: “Busca que alguien te explique que significa “mala Fe”.Se suponía que si me iba, alguien iba a estar en mi lugar. La envidia fue algo que jamás atravesó mi vida Estefi Berardi. Espero entiendas y sepas que ser periodista es manejar realidades, no rumores ni especulaciones. Fin.”