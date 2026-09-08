Tensión institucional en Puan: Harispe denuncia operación mediática y acusa a Mario Goy de filtrar un audio privado del Puan Foot-Ball Club

(Por Ciudad Noticias): El secretario de Gobierno del municipio de Puan, Muriel Harispe, destapó un grave conflicto entre la gestión local y un sector de la prensa, acusando frontalmente al periodista Mario Goy de orquestar una «operación política». El eje del escándalo es la filtración, manipulación y viralización de un mensaje de voz privado perteneciente a la presidenta del histórico Puan Foot-Ball Club, Camila Ibarra.

El origen de la filtración: Una traición a la confianza Para sustentar su denuncia, Harispe detalló la ruta exacta que siguió el material. Según el secretario, el conflicto se originó a partir de un mensaje de voz de dos minutos y cuarenta segundos que la titular del Puan Foot-Ball Club le envió a Goy de manera privada y «con la mejor intención del mundo».

Lejos de resguardar el secreto profesional o la privacidad de la fuente institucional, Harispe asegura que el material fue manipulado: «El audio está recortado y fue mandado en una conversación privada entre una persona integrante del club y un periodista de Puan». El funcionario confirmó públicamente la trazabilidad de la filtración al sentenciar: «A mí me consta que […] la primera persona que lo recibió fue Mario Gay [sic], y lo digo públicamente porque es real». Tras esta primera filtración, el audio recortado se viralizó masivamente, llegando incluso a los teléfonos de presidentes de clubes de localidades vecinas.

Acusaciones de machismo y el desafío a la Justicia El secretario de Gobierno no solo tildó la maniobra de «horrorosa» para los tiempos que corren, sino que le imprimió un fuerte componente de género al conflicto. Harispe sugirió que la filtración se amparó en una actitud cobarde frente a una dirigente mujer: «Si en vez de haber sido Camila Ibarra […] hubiese sido Juan Manuel Ibarra, este periodista no hubiese tenido las agallas de retransmitir ese audio porque las consecuencias hubiesen sido diferentes».

Anticipándose a las repercusiones de nombrar con nombre y apellido al comunicador, el funcionario lo desafió a llevar el conflicto a los tribunales. «La espero la carta documento por calumnia», disparó Harispe, agregando: «Yo la espero, si se atreve. ¿Que me la envíe por calumnia? No, porque yo lo vi en persona. O sea, el audio fue enviado en privado».

Un escudo contra el «periodismo militante» La embestida contra Goy fue enmarcada por Harispe como parte de una legítima defensa de la gestión ante lo que definió como un «periodismo militante» que busca dañar la figura del intendente. Como antecedentes de esta hostilidad mediática, el funcionario recordó la difusión de una noticia falsa sobre la falta de médicos en la guardia de Darregueira (rápidamente desmentida por los propios pacientes en redes sociales) y la tergiversación de una nota sobre indumentaria municipal, donde un canal modificó sus declaraciones mediante un zócalo engañoso.

Frente a estos embates, Harispe blanqueó que desde la Municipalidad ejercen un filtro activo. El secretario admitió que se reúne con los presidentes de las instituciones locales —incluyendo al Puan Foot-Ball Club y Tiro Federal— para advertirles sobre las «malas intenciones» de ciertos periodistas y decidir en qué espacios es conveniente, o no, que participe el intendente municipal.