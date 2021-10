«Tenía la esperanza de que pasara»: el espectacular momento que vive María Becerra

Gracias al talento y el esfuerzo, la carrera musical de María Becerra creció notablemente durante este último año. Recientemente, la joven de 21 años se presentó en Punta del Este, Uruguay, en el festival América Rockstars, y se mostró muy feliz por ser la artista más escuchada del país.

Este encuentro entre María Becerra y sus fanáticos estuvo mediado por Darío Barassi, quien de entrada, al ver a tantas personas presentes, le preguntó si se imaginaba que iba a ser muy famosa algún día. «No te voy a mentir, me tenía fe. Sabía en el fondo que iba llegar mi momento, a pesar de las inseguridades. Tenía la esperanza de que esto algún día pasara«, se sinceró la intérprete de «Mi debilidad».

Luego, María Becerra habló sobre sus comienzos en la música y detalló: «Estaba en casa escribiendo sola y pensaba quién iba a escuchar esto. Encima escribía en inglés, no sé hablar bien, entonces lo traducía como podía. Me creía Shakira. Mostré mi trabajo y me dijeron por qué lo hacía en otro idioma, ahí lo cambié al español». La artista también aseguró que su momento de mayor éxito se dio durante la pandemia, pero que ella lo percibió después, ya que al estar encerrada no podía sentir el cariño de su público, más que a través de las redes sociales.