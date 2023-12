Tenencia de material de abuso infantil: 5 allanamientos en Bahía Balanca y uno en Suárez

Un total de 5 allanamientos en distintos domicilios de Bahía Blanca y uno en Coronel Suárez se realizaron en relación con una investigación por tenencia, reproducción y distribución de tenencia de material de abuso infantil, bajo la denominación Protección de las Infancias II.

Tiene que ver con un operativo general, coordinado por la Procuración, que se realizó en toda la provincia de Buenos Aires, con 60 procedimientos en total.

De los dispositivos tomaron parte en nuestro medio personal de la dirección local de Cibercrimen de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, con el apoyo de la DDI, Narcocriminalidad, GAD y la sección motorizada de la Policía Local.

Se secuestraron teléfonos celulares, computadoras y otros dispositivos electrónicos, que ahora serán peritados. No hubo detenidos.

En nuestro medio, según trascendió, los operativos tuvieron lugar en Pangui al 100 del barrio Patagonia, Washington 3600, Méjico 2500, Inglaterra al 600 y Provincias Unidas al 1600, mientras que en Suárez (con personal de la DDI de esa ciudad) se hizo en Alberdi al 600.

«Se trata de 6 causas tramitadas de manera independiente, que no guardan relación entre sí. Algunas de ellas se iniciaron a través de alertas de NCMEC (National Center for Missing & Exploited Children) y otras tras haberse detectado el tráfico de imágenes con contenido de abuso sexual infantil en plataformas de intercambio peer to peer (P2P) con el sistema estadounidense Internet Crimes Against Children Child On-line Protection System (ICACCOPS)», se explicó desde la fiscalía.

Protección de las Infancias II se inició a partir de la iniciativa conjunta de los referentes en la materia del Ministerio Público Fiscal y la coordinación del Departamento de Delitos Conexos a la Trata de Personas, Pornografía Infantil y Groominng.