''Te voy a amar siempre'': el doloroso mensaje con el que Centurión se despidió de su novia Melody Pasini

El domingo pasado el futbolista de Vélez Sarsfield Ricardo Centurión se enteró del fallecimiento de su novia Melody Pasini y le dedicó unas emotivas palabras.

Ricardo Centurión atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, luego de enterarse en la mañana del domingo el fallecimiento de su pareja Melody Pasini, quien sufrió un paro cardíaco mientras maneja por el conurbano de la provincia de Buenos Aires.

El futbolista que se desempeña actualmente en Vélez Sarsfield, no pudo evitar compartir su dolor a través de las redes sociales. El lunes publicó en su cuenta oficial de Instagram una foto junto a la joven y escribió la frase: “Te voy a amar siempre mi amor”.

Centurión es una persona muy activa en las redes, pero por el momento parece haber dejado de lado las transmisiones en vivo que hacía en cambio de eso compartió otras imágenes junto a Melody Pasini sin ningún texto agregado.

Sin lugar a dudas el deportista atraviesa un momento personal muy difícil y no duda en manifestarlo. También hizo uso de sus historias de Instagram para publicar una foto junto a su amada y un conmovedor mensaje de despedida. “Me voy a morir de tristeza, no es justo. Por qué no me llevaste a mí. Y hoy cómo hago para darte el último adiós. Mi hermosa Melody“.

Al mismo tiempo, Centurión se expresó a través de sus estados de Whatsapp. “Me voy con vos mi amor, no me dejes acá solo por favor. Me duele el alma Mel, me duele el corazón mi amor”. A eso, añadió: “Fuiste sos y serás el verdadero amor de mi vida”.