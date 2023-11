Taylor Swift usó una frase bien argenta en su último show y es tendencia

Durante su última noche en nuestro país con “The Eras Tour”, la artista hizo vibrar a 70 mil personas en el estadio de River Plate.

A modo de guiño local, la cantante estadounidense cambió la letra de una de sus canciones y la decisión fue tendencia en X (ex Twitter).

Mientras interpretaba “We Are Never Ever Getting Back Together”, en un momento del tema –con la música en pausa– reemplazó la frase final por la frase “ni a palos”.

La frase la dijo uno de sus bailarines y lo que siguió fue una gran repercusión en las redes y el #niapalos fue lo más comentado.

Vale recordar que la super estrella ya había tenido el mismo gesto el último jueves, en su debut. En ese momento la frase elegida fue ¡ni en pedo!