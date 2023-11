Taylor Swift manifestó su fascinación por el público argentino en un emotivo posteo

Por tal motivo, decidió hacer un profundo posteo de agradecimiento en sus redes sociales: «¡Y estamos de vuelta! Comenzar la etapa sudamericana del Eras Tour en Argentina = la mejor decisión posible. Ni siquiera puedo expresar mi gratitud a la multitud de Buenos Aires» comenzó.

«Nunca había estado en Argentina antes y nos brindaron los recuerdos más eléctricos y mágicos» expresó en la publicación que difundió a través de Twitter y que acompañó con algunas postales de sus presentaciones en River Plate.

«Gracias a los increíbles fans cuyo show se pospuso el viernes por regresar el domingo y dejarnos boquiabiertos con su pasión y entusiasmo» agregó en referencia a la cancelación del espectáculo del viernes por cuestiones climáticas y finalizó: «¡¡Nos vemos el próximo fin de semana, Río!!».

Andddd we’re back at it! Starting off the South American leg of The Eras Tour in Argentina = best decision possible. I can’t even express my gratitude to the Buenos Aires crowds. I’d never been to Argentina before and they gave us the most electric, magical memories. Thanks to… pic.twitter.com/Ny3MKdhw8y

