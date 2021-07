Tapada con la bandera argentina, Alejandra Maglietti se fotografió a pura piel

En el Día de la Independencia, Alejandra Maglietti compartió en su cuenta de Instagram una ilustración a tono con la celebración de la fiesta patria.

Allí, se la observa a la blonda casi de cuerpo entero sin ropa y tapándose con la bandera argentina con la Casa de Tucumán de fondo.

Días atrás, Maglietti confesó en “Podemos Hablar” que cuando estudiaba Derecho en la Universidad Católica Argentina (UCA) se enamoró de un compañero y tardó cinco años en darse cuenta. Sin embargo, después de tener sexo con él no quiso saber más nada.

“En la facultad me gustaba mucho un chico, cuando empecé primer año y era como cuarto año ya, y había como onda, pero el flaco nunca nada. Ni siquiera me había hablado… Me encantaba, lo veía y estaba enamorada”, le confesó a Andy Kusnetzoff.

Y continuó: “Fue un amor platónico por años, no un toque. Y el flaco nunca nada. Me enteré que él hacía un curso de filosofía sobre Martin Heidegger y me anoté. Ahí la empecé a remar. Primero fuimos amigos como seis meses, pero pasó tanto, me costó tanto que el día que pasó lo que pasó no lo quise ver nunca más”.

Después de un largo tiempo intentando que el chico se interesara en ella, la formoseña contó la frustración que se llevó: “El sexo con el flaco no estuvo bueno, ja. Era mi amor platónico, pero después pasó que él se quedó enganchado… ¡Pero ya se me había pasado! ¡Lo estuve esperando cinco años!”.