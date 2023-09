Tanto Luis Ventura como Marley condujeron especiales por Silvina Luna, y ambos generaron grandes polémicas

Ayer sábado por la noche se hizo un programa homenaje a Silvina Luna y el conductor elegido generó polémica. La emisión especial fue transmitida por Telefé, a partir de las 22 horas. Rápidamente en las redes sociales acusaron al canal de aprovecharse de una muerte tan reciente, y de intentar de esta forma lavar la imagen del conductor. Pese a que, aparentemente, la intención era buena, Marley no se salvó de recibir fuertes críticas y repudios, por volver oportunamente ahora, tras varios meses relegado y luego de haber sido vinculado públicamente en un caso de abuso de menores. “Silvina Luna, una luchadora de la vida”, fue el título del programa especial en homenaje a la modelo, el cual contó con la conducción de Marley, y cuya presentación generó polémica e indignación en las redes sociales, debido a la inmediatez de su realización tras la muerte de la modelo. Por lo cual, fueron tildados de oportunistas. Aunque desde Telefé describieron al programa como “un encuentro para homenajear a alguien que brilló con luz propia y dejó una marca imborrable en todos los corazones”, no estuvo excento de ser duramente repudiado, primeramente por Lucas Benvenuto, el joven que acusó de abuso sexual a Jey Mammon, y luego por gran parte de los televidentes e internautas. Por el lado de Luis , meses atrás, tuvo una polémica actitud ante un tema muy controvertido, que lo dejó en una posición por demás complicada. Sucede que tiempo atrás, el periodista cuestionó a Silvina Luna y defendió a Aníbal Lotocki, asegurando que todas las personas que acusaban al doctor mentían. Ahora, tras la pérdida de la actriz, Gabriela Trenchi, otra de las personas que acusa al cirujano, apuntó contra Ventura y recordó sus amenazas. Recientemente, la mujer declaró: «A mí me llamó mucho la atención que en un programa de Karina Mazzocco, que yo estuve presente, después de la sentencia, Luis Ventura había dicho que venía alguien trayendo una valija con plata, que tenía mucha información».