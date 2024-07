Tamara Paganini recordó su paso por GH 2001 y fue durísima con Jorge Rial

A 23 años del fenómeno que cambió su vida por completo, la ex GH fue a Noche al Dente, fue consultada por los conductores que tuvo el reality y fue muy crítica con Jorge Rial.

Ante la pregunta del mejor conductor de Gran Hermano, Tamara contestó: “Creo que Del Moro. Aparte, no me imagino a Solita conduciendo este último Gran Hermano. Lo mejor fue Solita para esa época”.

Luego de destacar la labor de Santiago y Silveyra, la ex GH 2001 opinó más duro de Jorge: “Rial no me gustó mucho, nunca, como condujo, por lo poco que pude ver”.

“Entré a Gran Hermano con 27 años… Ahora, todo el tiempo me dicen que fui la Furia de mi temporada. Pero yo entré sin saber todo lo que pasaba afuera. No sabía que íbamos a salir mega famosos”, expuso Tamara.