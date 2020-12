Tamara Bella se convirtió en una experta en el beboteo y lo dejó bien en claro con su look pink

Tamara Bella sin dudas se convirtió en una de las personas que más sabe como prender fuego la pantalla de sus miles de fanáticos. Día a día la modelo sorprende con sus sensuales imágenes que estallan en likes a los pocos segundos.

» alt=»» aria-hidden=»true» />Con una caminata sensual hacia el espejo con un beso al final y un look pink con un escote para el infarto, Tamara Bella dejó sin palabras a todos sus seguidores como ya tiene acostumbrada.

Sobre su carrera y su actualidad, la ex pareja de Matías Ale dijo: “Siento que siempre estoy en mi mejor momento desde hace diez años, desde que tengo a mi hija. Pero si te referís a lo laboral, siento que atravieso uno de los mejores momentos, es verdad. Amo lo que hago y de verdad soy feliz”.

También explicó su cambio de look a platinado: “Puede ser que necesitara un cambio. Además, me empezó a servir a nivel laboral, porque me llamaron para una peli argentina de la que todavía no puedo dar detalles, no me preguntes. Así que estoy muy contenta. Ahora me acostumbré al pelo corto, y es muchísimo más cómodo y práctico, por eso me lo voy a dejar así”.

» alt=»» aria-hidden=»true» />

Sobre los piropos y elogios en las redes, Tamara Bella dijo: “Me gustan los piropos, me gusta que me elogien. ¿A quién no? Por ejemplo, me elogian mucho la cola y de una manera guarra, y mucha gracia no me hace. Pero tampoco lo considero acoso.

No soy de las que van diciendo por la vida: ‘Me miró, es acoso’. Naaah, al contrario. Me gusta que me digan cosas lindas. En ese sentido no soy nada feminista”.