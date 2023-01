Tamara Báez sigue los pasos de L-Gante: se lanzó como cantante y estrenó “Cuánto te quiero”

Afinales del 2022, Tamara Báez hizo su gran debut como cantante de la mano de L-Gante en “Será”. Una romántica canción de cumbia en la que prestó su voz para los coros, aunque no apareció en el videoclip oficial publicado en el canal de YouTube del músico con quien tiene una hija, Jamaica.

El tema fue bien recibido por el público e incluso muchos comentarios señalaron que les hubiese gustado verla en el film junto a L-Gante. Finalmente, Tamara Báez decidió apostar nuevamente en su carrera artística y volver a lanzar música. Esta vez, estrenó “Cuánto te quiero”, su segundo sencillo en colaboración con El Viejo Márquez.

De esta manera, la joven influencer que tiene más de 1 millón de seguidores en Instagram, comenzó a abrir su propio camino en la movida tropical. “Tú sabes que te quiero, sin ti no sé vivir, si tú no estás conmigo yo me siento morir, dejaste un vacío aquí en mi corazón y esta es tu manera de pedirme perdón”, dice en su parte de la canción.

Luego, a dúo ambos cantan: “Cuánto te quiero, cuánto te amo, no existe un minuto en el día que no te extraño. Yo ya no aguanto, seguir esperando, los días se me hacen eternos si no estás a mi lado”.