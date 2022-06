Tamara Báez reaccionó cuando la acusaron de mostrar su ropa de maca para “aparentar”

Como si de un reality se tratara, Tamara Báez documenta el minuto a minuto de su vida en las redes sociales. Su estrategia pareciera que funciona con los usuarios ya que está cada vez más cerca de alcanzar el millón de seguidores.

Con más de 690 mil admiradores en su perfil de Instagram, la novia de L-Gante suele postear los momentos más destacados de su día a día como salidas con amigas, sus viajes con el líder de la cumbia 420 y tiernas postales con su hija Jamaica. Es así que recurre a las historias para subir fotos y videos de todo lo que hace en la intimidad.

L-Gante y Tamara Báez en España. Foto: Instagram

En una de sus más recientes publicaciones, la influencer reveló que fue de shopping junto a dos amigas y su pequeña y al regreso mostró algunas de las prendas que consiguió durante el paseo. Después habilitó la opción para que los usuarios puedan hacerle una pregunta, y recibió miles de reacciones.

“No muestro para presumir, muestro porque a la gente que me quiere y me sigue le entretiene lo que subo”, aclaró firme. Y agregó: “Si no les gusta, ya saben bebés”. Pero fue cuestión de pocos minutos hasta que una internauta le respondió con una fuerte crítica.

Tamara Báez posó desde un auto y deslumbró a sus seguidores. Foto: Tamara Báez

Desde un mensaje directo, una mujer se expresó en contra de Tamara Báez: “Antes de ser conocida, ¿dónde comprabas? No es de mala, pero es porque la gente cambia cuando tiene plata. ¿De qué les puede servir un sweater de marca? Les aumenta el ego, o no sé. pero es triste en cierta manera ver como dejan de ser lo que eran. ¿Por qué tanto? Si podés ser vos con lo que tenés sin aparentar”.

La firme respuesta de Tamara Báez

Tamara Báez no dudó en responder semejante acusación y dejar en claro que el haberse vuelto conocida gracias a su relación con L-Gante no la hizo cambiar. “Me iba en colectivo a este mismo shopping que fui hoy. Dos horas de viaje por mi par de zapatillas preferidas y salía feliz solo con eso. Los gustos son siempre los mismos. Yo no cambié”, confesó.