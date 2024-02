Tamara Báez no se quedó atrás y presentó a su novio: “Mi amor”

Después de los chispazos mediáticos y judiciales con L-gante, Tamara Báez no se quedó atrás y publicó su nuevo romance. A pesar de los vaivenes con el padre de su pequeña Jamaica, parece que Tamara ha decidido tomar el control de su propia historia de amor, asi como lo hizo el músico. Días atrás su expareja L-gante hizo publica su nueva historia de amor con Candela Arizaga. Frente a esta publicación, Baéz se mostró muy descontenta y, enseguida lo posteo en las redes. También lo acusó de ausentarse por largos periodos y no estar presente en la crianza de su hija Pero la historia no termina ahí, ya que en las últimas horas la influencer subió a sus historias una romántica declaratoria de amor a su nuevo novio que se llama Thiago Martinez. «Feliz cumpleaños, mi amor. Que todos tus deseos se cumplan. Gracias por aparecer en mi vida y cambiarla de un día para el otro», escribió Tamara, compartiendo un collage que revela los momentos más íntimos de la pareja. Pero eso no fue todo, también subió otra imagen de Thiago preparando un trago y anuncia: «Se arranca a festejar», ya que estaban en pleno festejo de cumpleaños. Hasta el momento, no hay muchos detalles al respecto sobre quién es el joven que conquistó el corazón de Tamara, pero se sabe que es otro influencer, ya que en sus redes sociales tiene más de 75 mil seguidores.