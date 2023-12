Tamara Báez mostró su lujoso jacuzzi y reveló un detalle que enloqueció a todos sus seguidores

En este intrigante material visual, Tamara compartió su entusiasmo mientras se sumerge en un espacioso jacuzzi que decora su habitación, todo documentado en sus historias de Instagram. La compañera especial en esta ocasión es Jamaica, su hija de dos años que comparte con L-Gante.

En este breve relato visual, la influencer hizo un plan ideal para su domingo por la noche, compartiendo momentos de relajación en el hidromasaje con su pequeña, rodeadas de espuma. Sin embargo, lo que capta la atención es el detalle peculiar de la niña jugando en el agua con una de las típicas calabazas de plástico de Halloween.

Tamara Báez confesó su deseo de dejar de amamantar

Después de este placentero momento, Tamara reveló otro aspecto de su vida, compartiendo que está en el proceso de destetar a Jamaica, logrando exitosamente más de cuatro horas sin que la pequeña le pida. Con emoción palpable, comparte con sus seguidores este hito en el crecimiento de su hija.

En un giro de acontecimientos, Tamara había expresado anteriormente su deseo de someterse a una cirugía para aumentar su busto. No obstante, debido a que aún está amamantando a su hija decidió posponer este retoque. Con humor, la influencer comentó: “Jami no quiere dejar, así que las gomas van a esperar… No pasa nada. ¡Aguante los limones!”.

La vida de Tamara Báez, entre mudanzas, momentos de relajación con su hija y decisiones personales, se desenvuelve con normalidad. La autenticidad con la que comparte estos momentos íntimos en las redes sociales agrega un toque especial a su conexión con los seguidores, creando una experiencia más rica y cercana.