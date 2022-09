Tamara Báez estalló filosa contra las críticas por cobrar 5000 dólares una nota: “No voy a ir”

Poco a poco, Tamara Báez se consolidó como uno de los personajes más buscados de la industria del espectáculo. En estos últimos días, su nombre cobró más popularidad por su separación definitiva de L-Gante y su picante ida y vuelta con Wanda Nara, la supuesta tercera en discordia de la relación.

En las últimas horas, la mamá de Jamaica se pronunció a través de su perfil oficial de Instagram con picantes declaraciones en contra del padre de su hija. Sin dudas, sus redes sociales se convirtieron en el centro de atención de todos. De hecho, ya llegó al millón de seguidores.

En medio del escándalo, se conoció que la representante de Tamara pidió 5.000 dólares para dar una nota televisiva y salir en “LAM”, el programa de espectáculos que conduce Ángel De Brito por América TV.

Después de que se conociera la imponente cifra en dólares para dar una entrevista, la influencer salió al cruce y aclaró la situación. A través de su perfil de Instagram, dejó en claro que no tiene pensado salir a hablar en ningún medio de comunicación.

Todo comenzó después de que una seguidora se hiciera eco del mensaje publicado por Ángel De Brito. “¿Y por qué tendría que pedir menos con la llegada que tiene?”, consultó una usuaria. Con total firmeza, Tamara agregó: “Tranqui que por más plata no voy a ir a ningún programa”.

De esta manera, la ex de L-Gante dejó en claro que ella no tiene precio y no piensa romper el silencio en ningún programa de televisión.

Ángel De Brito mandó al frente a Tamara Báez en las redes sociales.

Por lo visto, Tamara Báez no tiene ningún interés en convertirse en un personaje mediático de la televisión. Sin lugar a dudas, sus redes sociales se convirtieron en su mejor negocio.

A través de su cuenta oficial de Twitter, Ángel De Brito reveló el monto en dólares que pidió la mediática para hacer una nota: “5.000 dólares pide la ex de L-Gante por la nota”.