Tamara Báez destruyó a Wanda Nara en medio de un vivo por un gesto: “Esas señas te las hacían a vos por la China”

No es novedad alguna que Wanda Nara se encuentre en el centro de la atención de todos los medios de comunicación y redes sociales debido a sus continuas polémicas que no solo la involucran a ellas sino todo al que le rodean. Y ahora, en su temprana etapa de soltería, la rubia parece no parar de generar noticias sobre ella aunque se lo proponga.

Tan solo unos días atrás, la conocida investigadora del programa de Natalia Oreiro anunció a través de sus redes sociales que había terminado su matrimonio de tan solo 9 años con el padre de sus dos hijas menores, Mauro Icardi. Si bien la relación había estado pasando momentos bastante difíciles luego de que el futbolista estuviera involucrado con la China Suárez a fines del año pasado, lo cierto es que varios hubieran creído que era cosa del pasado y harían lo que fuese para seguir juntos.

Sin embargo, su matrimonio no dio para más y Wanda Nara lo dejó bastante claro a sus fieles seguidores, quienes la apoyan desde el primer día. Pero, en medio de esta situación, la conocida empresaria argentina fue vista en un boliche junto a L-Gante, el cantante de cumbia 420 y quien hace poco parece haber terminado con la mamá de su hija, Tamara Báez, y, más tarde, haciendo una campaña publicitaria para la marca de ropa que lanzará la mediática.

La fugaz aparición de Tamara Báez.

En medio de una transmisión de Instagram, Kenny Palacios, el conocido estilista y amigo íntimo de la mediática, junto a Wanda Nara se mostraron bastante divertidos por encontrarse solteros y hasta la rubia llamó la atención al hacerle “cuernitos” con sus manos y al aclarar que no podía ser “gorreada” debido a que no tenía pareja en ese momento. Pero lo que se llevó todas las miradas de ese directo fue la breve aparición de Tamara Báez.

“Qué buena onda Wanda que tenés. ¿Esas señas que hiciste te acordás que te las hacían a vos por la China? Cara dura, ni respeto”, le preguntó la mamá de Jamaica, sin suscitar ni un segundo en hacer referencia a lo del Wandagate.