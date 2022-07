Tal como venía anticipando (CN), los municipales paran por tres días a partir del viernes

(Por Ciudad Noticias): El martes, anticipábamos que el paro podría extenderse a partir de éste viernes y e las últimas horas, se conformó que los operarios, van a un paro total.

El mismo comienza a regir desde el viernes 22 de julio hasta el domingo 24.

En el día de hoy estuvieron reunidos en el Concejo Deliberante «con algunos concejales porque algunos no vinieron.

Le explicamos la situación económica que vive el municipio y la falta de gestión del Intendente», reseñó el dirigente.

«De allí se hizo una asamblea y la gente a pesar que mañana (viernes 22) a las 8 horas tenemos reunión de paritarias y posiblemente haya otra propuesta el personal igual decidió ayer paro: viernes, sábado y domingo, cese total de actividad, sin recolección de residuos.

El Hospital trabaja normal, los médicos trabajan normal, aunque la gente vaya y el médico no está ellos no se adhirieron al paro, si no están es que están faltando al trabajo, es problema de ellos, por lo menos lo que pasa acá en Pigüé.

El lunes a las 8 de la mañana en el Concejo Deliberante vamos a decidir los pasos a seguir.

¿Por qué la hacemos en el Concejo Deliberante, porque después el pueblo se enoja, nos enfrenta, porque está agitado por el Ejecutivo.

Nosotros no queremos confrontar con el Ejecutivo, simplemente queremos seguir reclamando nuestro derecho como reclamó el campo en su momento», dijo Battista.

«Estamos tratando de no pelear con el pueblo».

Dijo el gremialista que el lunes de las 6 a las 8 horas «saldrá el personal para limpiar el pueblo y luego nos juntamos en el Concejo Deliberante», noticias desarrollada por Ciudadnoticias.com y Raúl Magariños.