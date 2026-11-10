TAL COMO LO ANTICIPÓ CIUDAD NOTICIAS, EL HCD CONFIRMÓ PARA EL 26 DE NOVIEMBRE LA SESIÓN ESPECIAL POR LA SITUACIÓN DE MATÍAS NEBOT

(Por Ciudad Noticias): La fecha había sido adelantada la semana pasada por Ciudad Noticias y esta mañana fue oficializada por el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra. La sesión se realizará a las 9:00 horas y tendrá como único punto del Orden del Día el juzgamiento de la responsabilidad política y la resolución sobre la situación del intendente municipal.

Tal como lo había anticipado Ciudad Noticias la semana pasada, esta mañana el Honorable Concejo Deliberante del Partido de Saavedra confirmó oficialmente que la Sesión Especial destinada a tratar la situación política del intendente Matías Nebot se llevará a cabo el jueves 26 de noviembre de 2026, a las 9:00 horas.

De esta manera, quedó ratificada la fecha que este medio había informado con anticipación, en el marco de un proceso institucional de especial trascendencia para el escenario político del distrito.

La convocatoria fue comunicada oficialmente por el cuerpo deliberativo, que estableció que la sesión tendrá lugar en la Sala de Sesiones «Josefa Álvarez de Villa Abrille», ubicada en Humberto Primo N° 75, en la ciudad de Pigüé.

Según lo informado por el HCD, la convocatoria se realiza en cumplimiento de lo establecido por el artículo 250 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (Decreto-Ley N° 6769/58), el Decreto HCD N° 01/2026 y el Decreto de Presidencia N° 22/2026.

Un único punto en el Orden del Día

La Sesión Especial tendrá como único tema el juzgamiento de la responsabilidad política y la resolución sobre la situación del intendente municipal, Matías Nebot, en el marco del Expediente HCD N° 10.132/2026.

La importancia de esta convocatoria radica en que el Concejo Deliberante deberá abordar formalmente una cuestión que involucra directamente al titular del Departamento Ejecutivo municipal.

No se trata de una sesión ordinaria ni de un encuentro destinado al tratamiento de diferentes proyectos legislativos, sino de una convocatoria específica para analizar y resolver la situación del jefe comunal dentro del procedimiento institucional correspondiente.

Ciudad Noticias había adelantado la fecha

Uno de los aspectos centrales de la confirmación oficial es que la fecha del 26 de noviembre ya había sido anticipada por Ciudad Noticias durante la semana pasada, antes de que el Honorable Concejo Deliberante formalizara públicamente la convocatoria.

La comunicación difundida esta mañana ratificó ese dato y precisó tanto el horario como el lugar donde se desarrollará la Sesión Especial.

Con la convocatoria ya oficializada, el próximo jueves 26 de noviembre se presenta como una jornada de particular importancia institucional para el Partido de Saavedra.

Será entonces cuando el cuerpo deliberativo deba tratar el único punto previsto en el Orden del Día y adoptar la resolución que corresponda respecto de la situación política del intendente Matías Nebot.

Hasta ese momento, la convocatoria formaliza la fecha y el procedimiento, pero no anticipa el resultado del juzgamiento ni la decisión que finalmente adopte el Concejo Deliberante.

Así, la confirmación oficial del HCD respalda la información adelantada oportunamente por Ciudad Noticias, que había señalado el 26 de noviembre como la fecha prevista para esta instancia decisiva en el ámbito político e institucional del distrito.

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