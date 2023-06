Susana Giménez quiso defender a Marley en la denuncia por abuso, pero lo hundió aún más

Todo comenzó cuando apareció una persona que no quiso identificarse, en Misiones, acusándolo a él y a Marcelo Corazza de haber tenido relaciones con menores, sin dar mayores precisiones en su testimonio ante la Justicia.

Susana Giménez amiga de la popular figura de los medios, aseguró ante la prensa: “No me preocupa la denuncia contra Marley, que es una persona maravillosa. Eso (la denuncia por abuso) debe haber prescripto hace 35 años. Antes no se hablaba de eso. Y él tiene un hijo (Mirko) al que adora con toda su alma. Y me parece cruel que la gente siempre quiera sacarle plata al que trabaja”.

El periodista Santiago Sposato le aclaró a Susana que, aunque haya prescripto, el supuesto hecho sigue siendo grave. “Bueno, pero eso es ahora, todo este lío. Antes, bueno, se te despiertan las hormonas cuando sos adolescente…”, contestó Susana, mientras gente de su entorno trataba de interrumpir la incómoda conferencia, tal como se aprecia en el video.

Sin dudas, aunque su intención fuera otra, las palabras de la blonda añadieron más polémica al caso. Mientras tanto, en el canal de “la familia” reina el hermetismo en cuanto a la denuncia por presunto abuso sexual contra el conductor y en paralelo Marley brilla por su ausencia en la televisión.