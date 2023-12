Susana Giménez contó los verdaderos motivos por los que se retira del teatro para siempre

Susana Giménez se fue a vivir a Uruguay y está haciendo temporada en Punta del Este, aunque planea regresar a la Argentina a mitad del año próximo para llevar adelante su histórico programa televisivo por Telefé. «Tengo que dar premios y cosas, hay que alegrar la vida a la gente», dijo días atrás en diálogo con LAM.

Así las cosas, la diva está realizando las últimas funciones de despedida en el teatro, pero no las últimas de la temporada, sino que las últimas de su vida. Ella aseguró que se despide del teatro para siempre y sorprendió a todos. Lo anunció en plena función de ‘La piel de Judas’ y frente al descontento del público, se vio obligada a contar los motivos.

«Es verdad, me retiro del teatro. Esta ha sido la primera función y faltan algunas bastantes y me retiro porque agota, te juro que te agota» confesó y especificó que es lo que la abruma de los espectáculos: «Cambiarte ahí atrás en un segundo, ver que viene tu letra y no llegas», relató. Inmediatamente los asistentes la ovacionaron y ella expresó «¡los quiero mucho!».